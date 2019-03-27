"Ньюкасл" может побить свой трансферный рекорд

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"Ньюкасл" может побить свой трансферный рекорд

"Ньюкасл" намерен приобрести нападающего "Хоффенхайма" Жоэллинтону, утверждает Chronicle Live.

По данным источника, немецкий клуб готов отпустить игрока не менее, чем за 47 миллионов евро. В случае покупки футболиста, "Ньюкасл" побьет свой трансферный рекорд.

В январе 2018 года английский клуб приобрел Мигеля Альмирона за 25 миллионов евро - это максимальная сумма, которую когда-либо платил "Ньюкасл" за трансферы.

22-летний нападающий стал игроком "Хоффенхайма" в 2015 году. В нынешнем сезоне он участвовал в 25 матчах, отметившись 7 голами. 

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