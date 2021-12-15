"Ньюкасл" может подписать Алли

Фото: инстаграм Алли/Автор неизвестен

"Ньюкасл Юнайтед" намерен взять аренду английского хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли в январское трансферное окно, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, правление "сорок" уже начало процесс переговоров с руководством лондонского клуба. Отмечается, что "Ньюкасл" был бы не против включить в арендное соглашение пункт о выкупе футболиста.

Напомним, что Алли перешел в "Тоттенхэм" из "Милтон-Кинс Донс" в 2015 году за 6,5 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Деле сыграл в 8 матчах за "шпор", в которых сумел отметиться одним забитым голом.

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