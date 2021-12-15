"Ньюкасл" может подписать Алли
Фото: инстаграм Алли/Автор неизвестен
"Ньюкасл Юнайтед" намерен взять аренду английского хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли в январское трансферное окно, сообщает TEAMtalk.
По информации источника, правление "сорок" уже начало процесс переговоров с руководством лондонского клуба. Отмечается, что "Ньюкасл" был бы не против включить в арендное соглашение пункт о выкупе футболиста.
Напомним, что Алли перешел в "Тоттенхэм" из "Милтон-Кинс Донс" в 2015 году за 6,5 миллионов евро.
В текущем сезоне АПЛ Деле сыграл в 8 матчах за "шпор", в которых сумел отметиться одним забитым голом.
Также не пропустите: "Бетис" близок к продлению контракта с Фекиром. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Ньюкасл" может подписать Алли
-
"Бетис" близок к продлению контракта с Фекиром
-
Лука Тони высказался о проблемах "Ювентуса"
-
"Ювентус" хочет избавиться от Рэмзи
-
ПСЖ хочет перехватить Рюдигера
-
В "Динамо" прокомментировали продление контракта с Сандро Шварцем
-
Источник: Андре Онана перейдет в "Интер"
-
ФИФА может ввести новые правила для футбольных агентов
-
"Реал", "Барселона" и "Атлетик" подали в суд на сделку Ла Лиги с фондом CVC
-
"Спартак" прокомментировал увольнение Руя Витории
-
"Спартак" уволил Руя Виторию
-
Московское "Динамо" продлило контракт с Сандро Шварцем
-
Гвардиола прокомментировал завершение карьеры Агуэро
-
Модрич и Марсело вакцинированы от коронавируса. Сегодня они сдали положительный тест на Covid-19
-
Кубок Африканских Наций могут отменить
-
"Манчестер Сити" прокомментировал завершение карьеры Агуэро
-
"Реал" попрощался с Агуэро
-
Бьелса прокомментировал поражение со счетом 0:7 от "Манчестер Сити"
-
Артур может перейти в один из итальянских клубов
-
Хавьер Тебас поделился мнением о паре "Реал" - ПСЖ в 1/8 ЛЧ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18