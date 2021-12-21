"Ньюкасл" может подписать форварда "Интера"

Фото: инстаграм Джеко/Автор неизвестен

Боснийский форвард миланского "Интера" Эдин Джеко может перебраться в чемпионат Англии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, на футболиста претендует "Ньюкасл" и английский клуб готов предложить за переход Джеко солидную сумма.

Джеко стал футболистом "Интера" прошедшим летом, подписав соглашение на два года.

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 4 ассиста.

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