"Ньюкасл" может подписать форварда "Интера"

Теги ньюкасл юнайтединтер миланэдин джеко

"Ньюкасл" может подписать форварда "Интера"Фото: инстаграм Джеко/Автор неизвестен

Боснийский форвард миланского "Интера" Эдин Джеко может перебраться в чемпионат Англии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, на футболиста претендует "Ньюкасл" и английский клуб готов предложить за переход Джеко солидную сумма.

Джеко стал футболистом "Интера" прошедшим летом, подписав соглашение на два года.

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 4 ассиста.

Также не пропустите: Федун назвал причину, по которой не может прокомментировать увольнение Витории. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" не делала предложений по Кавани

"Барселона" не делала предложений по Кавани

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов