"Ньюкасл" может подписать Ориги

Фото: инстаграм Ориги/Автор неизвестен

Бельгийский форвард "Ливерпуля" Дивок Ориги может сменить клубную прописку уже в январское трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По информации источника, игроком интересуется "Ньюкасл", которые ищут замену нападающему Каллуму Уилсону, который из-за травмы пропустит минимум на 6 недель.

Отмечается, что Ориги может уйти из "Ливерпуля" в январе за 10 миллионов евро, но трансферу игрока может помешать его высокая зарплата.

В нынешнем сезоне Ориги сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.

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