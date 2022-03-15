Ньюкасл может подписать Яна Облака

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Ньюкасл может подписать Яна Облака

Фото: инстаграм Облака\Автор неизвестен

"Ньюкасл Юнайтед" намерен усилить позицию вратаря и поэтому рассматривает в качество потенциального трансфера словенского голкипера "Атлетико" Яна Облака, сообщает Goal.

По информации источника, следующим летом возможность подписать Облака станет открытой, так как его контракт с "матрасниками" рассчитан до лета 2023 года.

Отмечается, что в стане английского клуба следят за игрой словенца.

Сам Облак не против перехода в АПЛ, но лишь в тот клуб, который будет бороться за трофеи.

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