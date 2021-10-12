"Ньюкасл" может подписать защитника "Барселоны"

Фото: инстаграм Лангле/Автор неизвестен

Французский защитник "Барселоны" Клеман Лангле может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает издание Sport, в футболисте заинтересован "Ньюкасл", который хочет усилить состав после приобретения клуба фондом из Саудовской Аравии.

По информации источника, новые хозяева английского клуба намерены купить Лангле уже в зимнее трансферное окно.

В то же время отмечается, что новое руководство не намерено совершать серьезные траты зимой..

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