"Ньюкасл" может подписать защитника "Барселоны"
Фото: инстаграм Лангле/Автор неизвестен
Французский защитник "Барселоны" Клеман Лангле может сменить клубную прописку в ближайшее время.
Как сообщает издание Sport, в футболисте заинтересован "Ньюкасл", который хочет усилить состав после приобретения клуба фондом из Саудовской Аравии.
По информации источника, новые хозяева английского клуба намерены купить Лангле уже в зимнее трансферное окно.
В то же время отмечается, что новое руководство не намерено совершать серьезные траты зимой..
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