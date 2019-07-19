"Ньюкасл" может потратить более 100 миллионов евро на новых игроков
"Ньюкасл" собирается усилить состав в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, руководство клуба выделило новому главному тренеру команды Стиву Брюсу 112 миллионов евро на трансферы.
Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" готов заплатить 40 миллионов евро за бразильского нападающего "Хоффенхайма" Жоэлинтона.
Напомним, что Брюс возглавил клуб несколько дней назад, сменив на посту наставника "сорок" Рафаэля Бенитеса.
В прошлом сезоне "Ньюкасл" финишировал на 13-м месте в английской Премьер-лиге.
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