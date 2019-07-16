"Ньюкасл" может пригласить экс-тренера "Лиона"

Бывший наставник "Лиона" Бруно Женезио может продолжить тренерскую карьеру в АПЛ, сообщает Le Progrès.

По информации источника, в приглашении 52-летнего французского специалиста заинтересован "Ньюкасл".

Отмечается, что Женезио уже прилетел в Британию и вскоре подпишет контракт с "сороками" до 2023 года.

Напомним, что "Ньюкасл" ищет замену для Рафаэля Бенитеса, который уехал работать в Китай.

Ранее утверждалось, что команду примет 58-летний англичанин Стив Брюс.

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