"Ньюкасл" может пригласить Фернандо Торреса

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"Ньюкасл" может пригласить Фернандо Торреса

"Ньюкасл" может пригласить нападающего "Атлетико" Фернандо Торреса, сообщает Marca.

По сведениям издания, главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес хотел бы снова поработать с испанским бомбардиром.

Напомним, что 34-летний Торрес по окончании сезона покинет "Атлетико" на правах свободного агента. У Эль-Ниньо есть предложения из МЛС и Японии. | http://soccernews.ru

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