"Ньюкасл" может пригласить Лэмпарда или Джеррарда

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"Ньюкасл" может пригласить Лэмпарда или Джеррарда Фото инстаграм Фрэнка Лэмпарда

Новые владельцы "Ньюкасла" задумались над сменой тренера команды.

Как сообщает The Telegraph, саудовские инвесторы хотят пригласить более статусного тренера. В шорт-лист попали наставник "Рейнджерса" Стивен Джеррард и экс-тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Напомним, что сейчас командой руководит Стив Брюс. После 7 туров "Ньюкасл" занимает в АПЛ предпоследнее место.

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