"Ньюкасл" может продать одного из своих лидеров

Фото: твиттер Аллана Сен-Максимена/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает 90min.

По сведениям источника, руководство английского клуба не согласно с требованием футболиста о значительном повышении зарплаты. Таким образом, хавбек может быть выставлен на трансфер.

В нынешнем сезоне 25-летний Сен-Максимен провел за "Ньюкасл" 29 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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