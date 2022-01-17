"Ньюкасл" может удвоить сумму трансфера Триппьера при одном условии

Фото: инстаграм Триппьера\Автор неизвестен

Защитник сборной Англии Киран Триппьер перешел из "Атлетико" в "Ньюкасл" за 15 миллионов евро, но эта сумма может удвоится при определенных условиях.

Как сообщает журналист Майкл Бридж, "Атлетико" получит бонус в размере 14 миллионов евро за Триппьера в том случае, если "Ньюкаслу" удастся избежать вылета из АПЛ.

Таким образом, сумма трансфера может достигнуть 29 миллионов евро без учета остальных бонусов.

В данный момент "Ньюкасл" располагается на 19 месте, имея в своем активе 13 очков. До 17 спасительного места "сорокам" не хватает 2 очка.

Также не пропустите: "Динамо" сыграет с командой вооружённых сил Катара. | http://soccernews.ru