"Ньюкасл" может удвоить сумму трансфера Триппьера при одном условии
Фото: инстаграм Триппьера\Автор неизвестен
Защитник сборной Англии Киран Триппьер перешел из "Атлетико" в "Ньюкасл" за 15 миллионов евро, но эта сумма может удвоится при определенных условиях.
Как сообщает журналист Майкл Бридж, "Атлетико" получит бонус в размере 14 миллионов евро за Триппьера в том случае, если "Ньюкаслу" удастся избежать вылета из АПЛ.
Таким образом, сумма трансфера может достигнуть 29 миллионов евро без учета остальных бонусов.
В данный момент "Ньюкасл" располагается на 19 месте, имея в своем активе 13 очков. До 17 спасительного места "сорокам" не хватает 2 очка.
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