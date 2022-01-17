"Ньюкасл" может удвоить сумму трансфера Триппьера при одном условии

Теги атлетико мадридкиран триппьерньюкасл юнайтедтрансферы

"Ньюкасл" может удвоить сумму трансфера Триппьера при одном условии

Фото: инстаграм Триппьера\Автор неизвестен

Защитник сборной Англии Киран Триппьер перешел из "Атлетико" в "Ньюкасл" за 15 миллионов евро, но эта сумма может удвоится при определенных условиях.

Как сообщает журналист Майкл Бридж, "Атлетико" получит бонус в размере 14 миллионов евро за Триппьера в том случае, если "Ньюкаслу" удастся избежать вылета из АПЛ.

Таким образом, сумма трансфера может достигнуть 29 миллионов евро без учета остальных бонусов.

В данный момент "Ньюкасл" располагается на 19 месте, имея в своем активе 13 очков. До 17 спасительного места "сорокам" не хватает 2 очка.

Также не пропустите: "Динамо" сыграет с командой вооружённых сил Катара. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА объявил о трансфере Медины

ЦСКА объявил о трансфере Медины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов