"Ньюкасл" может заплатить 18 миллионов евро за экс-форварда "Зенита"

Теги ньюкасл юнайтедвест бромвич альбионхосе саломон рондон

"Ньюкасл" может заплатить 18 миллионов евро за экс-форварда "Зенита"

"Ньюкасл" проявляет интерес к венесуэльскому нападающему "Вест Бромвича" Саломону Рондону, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "сороки" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне 28-летний Рондон провел за "Ньюкасл" 36 матчей и забил 7 голов.

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