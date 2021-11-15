"Ньюкасл" может заплатить немалые деньги за нападающего "Альмерии"

Фото: инстаграм Садика/Автор неизвестен

Форвард "Альмерии" Умар Садик заинтересовал английский "Ньюкасл", сообщает Fichajes.net.

По информации источника, "сороки" видят в лице Садика вариант для усиления атакующей линии команды. Отмечается, что "Альмерия" будет готова продать футболиста сборной Нигерии не менее, чем за 25 миллионов евро.

Контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Сегунды Садик сыграл в 15 матчах, в которых сумел забить семь голов и отдать шесть результативных передач.

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