"Ньюкасл" может заплатить за нового тренера 16 миллионов фунтов
Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен
"Ньюкасл" в ходе поисков нового главного тренера обратил свой взор на наставника "Лестера" Брендана Роджерса, сообщает журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, новое руководство клуба считает североирландского специалиста приоритетным кандидатом на пост главного тренера. Ныне данный пост занимает Стив Брюс.
Отмечается, что в том случае, если "Ньюкасл" примет решение назначить Роджерса, то будет вынужден выплатить "Лестеру" 16 миллионов фунтов.
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