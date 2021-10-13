"Ньюкасл" может заплатить за нового тренера 16 миллионов фунтов

Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

"Ньюкасл" в ходе поисков нового главного тренера обратил свой взор на наставника "Лестера" Брендана Роджерса, сообщает журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, новое руководство клуба считает североирландского специалиста приоритетным кандидатом на пост главного тренера. Ныне данный пост занимает Стив Брюс.

Отмечается, что в том случае, если "Ньюкасл" примет решение назначить Роджерса, то будет вынужден выплатить "Лестеру" 16 миллионов фунтов.

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