"Ньюкасл" на 95-й минуте вырвал победу над "Лестером"

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"Ньюкасл" на 95-й минуте вырвал победу над "Лестером"

Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" на своем поле обыграл "Лестер" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принес дубль Бруно Гимараэса. В составе гостей отличился Адемола Лукман.

"Ньюкасл", набрав 37 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с 40 очками остался на девятой позиции.

"Ньюкасл" – "Лестер" - 2:1 (1:1)
Голы: Лукман, 19 - 0:1, Бруно Гимараэс, 30 - 1:1, Бруно Гимараэс, 90+5 - 2:1

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт, Шер, Берн, Таргетт, Шелви, Бруно Гимараэс, Альмирон (Мерфи, 70), Сен-Максимен (Гэйл, 90), Вуд (Уиллок, 69), Жоэлинтон.

"Лестер": Шмейхель, Джастин, Амарти, Сеюнджю, Томас, Менди, Тилеманс, Дьюзбери-Холл, Перес (Мэддисон, 60), Дака (Ихеаначо, 78), Лукман (Барнс, 66).

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