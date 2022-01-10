"Ньюкасл" на два месяца потерял своего лучшего бомбардира

Фото инстаграм Каллума Уилсона

Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон выбыл из строя на длительный срок, сообщает официальный сайт клуба.

29-летний футболист получил травму икроножной мышцы. Сроки его восстановления составят два месяца.

В текущем сезоне Уилсон забил 6 голов в 15 матчах АПЛ и является лучшим бомбардиром "Ньюкасла".

"Сороки" идут на предпоследнем месте в таблице Премьер-лиги, набрав 11 очков в 19 турах.

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