"Ньюкасл" на выезде одолел "Вест Хэм" и другие результаты 19-го тура АПЛ

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"Ньюкасл" на выезде одолел "Вест Хэм" и другие результаты 19-го тура АПЛ

Представляем результаты 19-го тура АПЛ.

"Суонси" – "Кристал Пэлас" 1:1

Голы: Миливоевич (пен), 59 - 0:1, Айю - 77 - 1:1

"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон (Ранхель, 80), Моусон, Клукас, Меса (Фултон, 89), Дайер, Кэрролл, Нарсинх (Айю, 66), Абрахам.

"Кристал Пэлас": Сперони, Дэнн, Томкинс, Келли, Заа, Лофтус-Чик, Таунсенд (ван Анхолт, 85), Миливоевич, Макартур, Кабай (Сако, 76), Шлупп.

Предупреждения: Фернандес (32), Заа (34), Макартур (51), Миливоевич (62), Меса (85).


"Саутгемптон" – "Хаддерсфилд" 1:1

Голы: Остин, 24 - 1:0, Депуатр, 64 - 1:1

"Саутгемптон": Форстер, Йосида, Таргетт, Стивенс, Худт, Дэвис (Хейбьерг, 72), Лемина, Тадич (Буфаль, 72), Уорд-Проуз, Редмонд, Остин (Габбьядини, 79).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Мэлоун, Хадерджонай (Смит, 61), Шиндлер, Муй, Уильямс, Инс, ван Ла Парра (Лолли, 61), Депуатр (Мунье, 82), Кванер.

Предупреждение: Худт (54).


"Брайтон" – "Уотфорд" 1:0

Гол: Гросс, 64 - 1:0

"Брайтон": Райан, Голдсон, Зуттнер, Сальтор, Данк, Стивенс, Проппер, Гросс (Кайяль, 83), Кнокерт, Марч (Искьердо, 90), Хемед (Мюррей, 87).

"Уотфорд": Гомес, Предль, Холебас, Янмат, Кабаселе, Клеверли, Уотсон (Капу, 74), Перейра (Синклэйр, 71), Каррильо, Ришарлисон, Грэй (Окака Чука, 78).


"Вест Хэм" – "Ньюкасл" 2:3

Голы: Арнаутович, 6 - 1:0, Севе, 10 - 1:1, Диаме, 53 - 1:2, Атсу, 61 - 1:3, Айю, 69 - 2:3

"Вест Хэм": Адриан, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Рид, Антонио (Кэрролл, 59), Куяте, Айю (Эрнандес, 79), Обианг, Арнаутович, Сабалета.

"Ньюкасл": Эллиот, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Кларк, Атсу (Мерфи, 90), Севе (Мбемба, 84), Диаме, Ритчи, Гэйл (Перес, 76), Хоселу.

Предупреждения: Атсу (67), Куяте (77).


"Сток Сити" – "Вест Бромвич" 3:1

Голы: Аллен, 19 - 1:0, Шупо-Мотинг, 45 - 2:0, Рондон, 51 - 2:1, Собхи, 90 - 3:1

"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Виммер, Эдвардс, Зума, Флетчер (Диуф, 67), Аллен, Шакири (Собхи, 79), Кэмерон, Крауч, Шупо-Мотинг.

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс (Берк, 81), Ньом, Эванс, Бэрри, Ливермор, Макклейн (Шадли, 46; Родригес, 61), Брант, Робсон-Кану, Рондон.

Предупреждение: Собхи (90).

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5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
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