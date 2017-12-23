"Ньюкасл" на выезде одолел "Вест Хэм" и другие результаты 19-го тура АПЛ
Представляем результаты 19-го тура АПЛ.
"Суонси" – "Кристал Пэлас" 1:1
Голы: Миливоевич (пен), 59 - 0:1, Айю - 77 - 1:1
"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон (Ранхель, 80), Моусон, Клукас, Меса (Фултон, 89), Дайер, Кэрролл, Нарсинх (Айю, 66), Абрахам.
"Кристал Пэлас": Сперони, Дэнн, Томкинс, Келли, Заа, Лофтус-Чик, Таунсенд (ван Анхолт, 85), Миливоевич, Макартур, Кабай (Сако, 76), Шлупп.
Предупреждения: Фернандес (32), Заа (34), Макартур (51), Миливоевич (62), Меса (85).
"Саутгемптон" – "Хаддерсфилд" 1:1
Голы: Остин, 24 - 1:0, Депуатр, 64 - 1:1
"Саутгемптон": Форстер, Йосида, Таргетт, Стивенс, Худт, Дэвис (Хейбьерг, 72), Лемина, Тадич (Буфаль, 72), Уорд-Проуз, Редмонд, Остин (Габбьядини, 79).
"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Мэлоун, Хадерджонай (Смит, 61), Шиндлер, Муй, Уильямс, Инс, ван Ла Парра (Лолли, 61), Депуатр (Мунье, 82), Кванер.
Предупреждение: Худт (54).
"Брайтон" – "Уотфорд" 1:0
Гол: Гросс, 64 - 1:0
"Брайтон": Райан, Голдсон, Зуттнер, Сальтор, Данк, Стивенс, Проппер, Гросс (Кайяль, 83), Кнокерт, Марч (Искьердо, 90), Хемед (Мюррей, 87).
"Уотфорд": Гомес, Предль, Холебас, Янмат, Кабаселе, Клеверли, Уотсон (Капу, 74), Перейра (Синклэйр, 71), Каррильо, Ришарлисон, Грэй (Окака Чука, 78).
"Вест Хэм" – "Ньюкасл" 2:3
Голы: Арнаутович, 6 - 1:0, Севе, 10 - 1:1, Диаме, 53 - 1:2, Атсу, 61 - 1:3, Айю, 69 - 2:3
"Вест Хэм": Адриан, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Рид, Антонио (Кэрролл, 59), Куяте, Айю (Эрнандес, 79), Обианг, Арнаутович, Сабалета.
"Ньюкасл": Эллиот, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Кларк, Атсу (Мерфи, 90), Севе (Мбемба, 84), Диаме, Ритчи, Гэйл (Перес, 76), Хоселу.
Предупреждения: Атсу (67), Куяте (77).
"Сток Сити" – "Вест Бромвич" 3:1
Голы: Аллен, 19 - 1:0, Шупо-Мотинг, 45 - 2:0, Рондон, 51 - 2:1, Собхи, 90 - 3:1
"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Виммер, Эдвардс, Зума, Флетчер (Диуф, 67), Аллен, Шакири (Собхи, 79), Кэмерон, Крауч, Шупо-Мотинг.
"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс (Берк, 81), Ньом, Эванс, Бэрри, Ливермор, Макклейн (Шадли, 46; Родригес, 61), Брант, Робсон-Кану, Рондон.
Предупреждение: Собхи (90).
Читайте также: Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лестер" в меньшинстве лишает "Манчестер Юнайтед" трех очков в компенсированное время
-
"Ювентус" обыграл "Рому" и продолжил погоню за "Наполи"
-
Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"
-
Хамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за "Наполи"
-
Месси побил рекорд Герда Мюллера
Лента новостей
-
Неймар согласовал с "Реалом" свой трансфер
-
Линекер назвал лучшего футболиста в истории
-
Марсело: "С "Барселоной" трудно играть в полном составе, представьте, как это - противостоять им вдесятером"
-
Хавбек киевского "Динамо" Сидорчук: "В своей тетради сделал запись: "Месси - бог"
-
Перес поддержал Зидана после Эль Класико
-
Летом Перес рассчитывает побить мировой трансферный рекорд
-
Дани Алвес: "Неймар близок к выигрышу "Золотого мяча"
-
Бывший форвард "Спартака" Барриос, которым интересовались клубы РФПЛ, определился со своей следующей командой
-
Лучшие мемы на Эль Класико
-
По итогам матча против "Барселоны" Перес готов продать трех игроков "Реала"
-
Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ
-
Зимой "Зенит" могут покинуть восемь игроков
-
Лучшие фото с матча "Реал" - "Барселона"
-
Фанаты раскритиковали Рамоса за его слова, сказанные после Эль Класико
-
Неймар: "ПСЖ - "Реал" - финал, которого все ждали"
-
Вальверде: "Во втором тайме "Реал" отдал инициативу не сознательно - это наша заслуга"
-
"Спартак" определился с соперниками по испанскому сбору
-
ПСЖ может заменить Эмери бывшим наставником "Барселоны"
-
Гвардиола определился с приоритетной трансферной целью на зиму
-
Жозе Моуринью отпраздновал победу "Барселоны" над "Реалом", одев футболку "сине-гранатовых"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12