"Ньюкасл" нацелился на бельгийского вингера

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"Ньюкасл" нацелился на бельгийского вингера

Фото твиттер Жереми Доку

Атакующий полузащитник "Ренна" Жереми Доку заинтересовал "Ньюкасл", сообщает Chronicle.

По информации источника, 19-летний футболист может присоединиться к "сорокам" в ближайшее межсезонье.

Рыночная стоимость бельгийского вингера оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Доку сыграл за "Ренн" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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