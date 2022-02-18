"Ньюкасл" нацелился на бельгийского вингера
Фото твиттер Жереми Доку
Атакующий полузащитник "Ренна" Жереми Доку заинтересовал "Ньюкасл", сообщает Chronicle.
По информации источника, 19-летний футболист может присоединиться к "сорокам" в ближайшее межсезонье.
Рыночная стоимость бельгийского вингера оценивается в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Доку сыграл за "Ренн" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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