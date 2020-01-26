"Ньюкасл" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"



"Ньюкасл" проявляет интерес к испанскому нападающему дортмундской "Боруссии" Пако Алькасеру, сообщает The Sun.

По сведениям источника, английский клуб хочет арендовать футболиста на полгода с правом последующего выкупа за 25 миллионов евро. Также форвардом интересуется "Валенсия", которая рассматривает его в качестве возможной замены нападающему Родриго Морено.

В нынешнем сезоне 26-летний Алькасер провел за "Боруссию" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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