"Ньюкасл" нацелился на чемпиона Европы-2016

Фото: инстаграм Ренату Санчеша/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Лилля" Ренату Санчешу, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением хавбека в зимнее трансферное окно. Также португальцем интересуются "Арсенал", "Ливерпуль" и "Милан".

В нынешнем сезоне 24-летний Санчеш провел за "Лилль" 10 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Становился чемпионом Европы в 2016 году в составе сборной Португалии.

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