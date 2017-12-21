"Ньюкасл" нацелился на форварда "Лестера"

"Ньюкасл" в январе намерен подписать нападающего "Лестера" Ислама Слимани, сообщает британская пресса.

Руководство "сорок" уже сделало официальный запрос об аренде 29-летнего алжирца. На футболиста также претендуют "Уотфорд" и лиссабонский "Спортинг".

В этом сезоне Слимани сыграл за "Лестер" 12 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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