"Ньюкасл" нацелился на форварда "Сассуоло"

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"Ньюкасл" нацелился на форварда "Сассуоло"

Фото: инстаграм Джакомо Распадори/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к нападающему "Сассуоло" Джакомо Распадори, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 25 миллионов евро. Форвардом также интересуется "Ювентус".

В нынешнем сезоне 22-летний Распадори провел за "Сассуоло" 29 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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