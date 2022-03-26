"Ньюкасл" нацелился на голкипера "Лацио"

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Вратарь "Лацио" Томас Стракоша попал в список трансферных целей "Ньюкасла", сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, "сороки" собираются подписать албанца летом, когда он станет свободным агентом.

В текущем сезоне 27-летний Стракоша пропустил 23 гола в 23 матчах. Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

Ранее стало известно, что в шорт-лист "Ньюкасла" входят ещё четыре голкипера.

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