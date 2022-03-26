"Ньюкасл" нацелился на голкипера "Лацио"

Теги лационьюкасл юнайтедтомас стракошатрансферы

"Ньюкасл" нацелился на голкипера "Лацио"

Фото твиттер / Автор неизвестен

Вратарь "Лацио" Томас Стракоша попал в список трансферных целей "Ньюкасла", сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, "сороки" собираются подписать албанца летом, когда он станет свободным агентом.

В текущем сезоне 27-летний Стракоша пропустил 23 гола в 23 матчах. Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

Ранее стало известно, что в шорт-лист "Ньюкасла" входят ещё четыре голкипера.

Не пропустите: "Ньюкасл" выделит скромный бюджет на летние трансферы. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Синиша Михайлович сообщил о рецидиве лейкемии

Синиша Михайлович сообщил о рецидиве лейкемии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов