"Ньюкасл" нацелился на хавбека "Сампдории"

Полузащитник "Сампдории" Деннис Прат может перейти в "Ньюкасл", сообщает Squawka.

По информации источника, "сороки" готовы купить 23-летнего бельгийца этим летом за 14,2 миллионов евро.

Прат выступает за "Сампдорию" с 2016 года, сыграл 36 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

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