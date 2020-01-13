"Ньюкасл" нацелился на хавбека "Спартака"
Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал привлёк внимание "Ньюкасла", утверждает The Athletic.
По информации источника, скауты "сорок" уже несколько месяцев следят за игрой 21-летнего чеха.
Впрочем, переход хавбека "красно-белых" в "Ньюкасл" в январе нереален, поскольку он уже заигран за два клуба в текущем сезоне.
Напомним, что "Спартак" купил Крала прошлым летом у "Славии" за 12 миллионов евро. Он провёл 11 матчей, результативными действиями не отличался.
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