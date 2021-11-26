"Ньюкасл" нацелился на игрока сборной Украины

Фото инстаграм Александра Зинченко

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ.

По информации Daily Mail, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован "Ньюкасл".

"Сороки" намерены взять украинца в аренду во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Сити" всего 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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