"Ньюкасл" нацелился на капитана "Уотфорда"

"Ньюкасл" хочет купить капитана "Уотфорда" Троя Дини, сообщает 101 Great Goals.

По информации источника, "сороки" уже направили "шмелям" запрос о возможности трансфера 29-летнего нападающего.

Сам Дини наверняка будет не против сменить клубную прописку, так как не имеет в "Уотфорде" стабильной игровой практики.

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