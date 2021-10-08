"Ньюкасл" нацелился на Коутиньо

Фото инстаграм Филипе Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в "Ньюкасле", сообщает Sport.es.

По информации источника, представители "сорок" уже контактировали с окружением 29-летнего футболиста.

Если сторонам удастся договориться, то бразильский хавбек присоединится к клубу АПЛ уже грядущей зимой.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл за "Барсу" 6 матчей. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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