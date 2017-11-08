"Ньюкасл" нацелился на нападающего "Ливерпуля"

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"Ньюкасл" нацелился на нападающего "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Дэнни Ингс может перейти в "Ньюкасл", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "сороки" намерены арендовать 25-летнего англичанина в январе.

Мерсисайдский клуб, скорее всего, согласится отпустить Ингса, так как он недавно восстановился после тяжёлой травмы колена и пока не готов бороться за место в стартовом составе.

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