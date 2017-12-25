"Ньюкасл" нацелился на нападающего "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Дэнни Ингс попал в сферу интересов "Ньюкалса".

Как сообщают английские СМИ, тренер "сорок" Рафаэль Бенитес сделал игрока главной трансферной целью. Футболист может перейти в "Ньюкасл" на правах аренды.

Отмечается, что Ингс не против смены клуба, так как не получает достаточное количество игрового времени.

Читайте также: "Ньюкасл" нацелился на форварда "Лестера". | http://soccernews.ru