"Ньюкасл" нацелился на нападающего "Ливерпуля"

Теги дэнни ингсливерпульньюкасл юнайтед

"Ньюкасл" нацелился на нападающего "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Дэнни Ингс попал в сферу интересов "Ньюкалса".

Как сообщают английские СМИ, тренер "сорок" Рафаэль Бенитес сделал игрока главной трансферной целью. Футболист может перейти в "Ньюкасл" на правах аренды.

Отмечается, что Ингс не против смены клуба, так как не получает достаточное количество игрового времени.

Читайте также: "Ньюкасл" нацелился на форварда "Лестера". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов