"Ньюкасл" нацелился на основного защитника "Баварии"

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"Ньюкасл" нацелился на основного защитника "Баварии"

Фото: твиттер Bayern & Germany/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Никласу Зюле, сообщает Bild.

По сведениям источника, английский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него истечет срок контракта с мюнхенцами. Таким образом, Зюле может достаться "сорокам" бесплатно. "Бавария" надеется сохранить игрока, но не может договориться с ним о размере зарплаты.

В нынешнем сезоне 26-летний Зюле провел за "Баварию" 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 

Не пропустите: "Ньюкасл" может подписать защитника "Барселоны". | http://soccernews.ru
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