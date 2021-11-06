"Ньюкасл" нацелился на полузащитника "Арсенала"

Фото инстаграм Маттео Гендузи

Хавбек лондонского "Арсенала" Маттео Гендузи привлёк внимание "Ньюкасла", сообщает Foot Mercato.

По информации источника, "сороки" могут подписать 22-летнего футболиста по окончании этого сезона, когда он вернётся из аренды в "Марселе".

Сам француз всем доволен в своей нынешней команде и пока не собирается менять клубную прописку.

Рыночная стоимость Гендузи оценивается в 22 миллиона евро.

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