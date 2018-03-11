"Ньюкасл" нацелился на вингера "Манчестер Сити"

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"Ньюкасл" нацелился на вингера "Манчестер Сити"

"Ньюкасл" хочет приобрести вингера "Манчестер Сити" Джавайро Дилросуна.

Как сообщает Football Insider, "сороки" хотят воспользоваться тем, что "Сити" не удалось продлить соглашение с 19-летним футболистом.

Отмечается, что для английских клубов цена на игрока составит около 1 миллиона евро, в то время как для иностранных команд - 225 тысяч.

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