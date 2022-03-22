"Ньюкасл" нацелился на вратарей "Челси" и "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Кепы Аррисабалаги/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к вратарям "Челси" Кепе Аррисабалаге и "Манчестер Юнайтед" Дину Хендерсону, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, "сороки" намерены приобрести одного из голкиперов в летнее трансферное окно. Если трансфер состоится, то новичок станет конкурентом основного вратаря "Ньюкасла" Мартина Дубравки.

В нынешнем сезоне 27-летний Кепа провел за "Челси" 15 матчей и пропустил 10 голов. На счету 25-летнего Хендерсона три пропущенных мяча и трех поединках.

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