"Ньюкасл" нацелился на вратарей "Челси" и "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Кепы Аррисабалаги/Автор неизвестен
"Ньюкасл" проявляет интерес к вратарям "Челси" Кепе Аррисабалаге и "Манчестер Юнайтед" Дину Хендерсону, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, "сороки" намерены приобрести одного из голкиперов в летнее трансферное окно. Если трансфер состоится, то новичок станет конкурентом основного вратаря "Ньюкасла" Мартина Дубравки.
В нынешнем сезоне 27-летний Кепа провел за "Челси" 15 матчей и пропустил 10 голов. На счету 25-летнего Хендерсона три пропущенных мяча и трех поединках.
Не пропустите: Неймар может оказаться в "Ньюкасле". | http://soccernews.ru
главное
-
На проведение Евро-2028 подана всего одна заявка
-
Левандовски получает больше всех в Бундеслиге. В топ-7 только игроки "Баварии"
-
Пике - самый высокооплачиваемый игрок в Ла Лиге
-
Роналду - с отрывом самый высокооплачиваемый игрок АПЛ
-
Клубы РПЛ проголосовали за расширение РПЛ. Ашот Хачатурянц дал комментарий
Лента новостей
-
Азар недоволен своим положением в "Реале"
-
В "Барселоне" высказались о возможном возвращении Месси
-
Дибала - самый высокооплачиваемый игрок в Серии А
-
На проведение Евро-2028 подана всего одна заявка
-
Левандовски получает больше всех в Бундеслиге. В топ-7 только игроки "Баварии"
-
"Барселона" не будет пытаться удержать Дембеле
-
Пике - самый высокооплачиваемый игрок в Ла Лиге
-
"Ньюкасл" нацелился на вратарей "Челси" и "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Сити" нацелился на португальского полузащитника
-
"Мне это надоело". Мбаппе высказался о ситуации в ПСЖ
-
Газзаев предложил радикальную реформу лимита на легионеров в РПЛ
-
Роналду - с отрывом самый высокооплачиваемый игрок АПЛ
-
Рикельме считает, что Месси "великолепно" играл против "Реала"
-
Невилл высказался о перспективах "Арсенала" в этом сезоне АПЛ
-
Стало известно, когда решится судьба Почеттино в ПСЖ
-
В ЦСКА рассказали о продлении контракта с Акинфеевым
-
Ван Гал заразился коронавирусом
-
Клубы РПЛ проголосовали за расширение РПЛ. Ашот Хачатурянц дал комментарий
-
Президент "Урала" поделился мнением о возможном расширении РПЛ
-
Шевченко поделился мнением о ситуации "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18