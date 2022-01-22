"Ньюкасл" нацелился на вратаря "Арсенала"

Фото твиттер Бернда Лено

Голкипер лондонского "Арсенала" Бернд Лено может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ.

По информации Sky Sports, 29-летний немец заинтересовал "Ньюкасл".

У "сорок" хорошие шансы подписать вратаря "канониров" по окончании текущего сезона.

Лено выступает за "Арсенал" с 2018 года, сыграл 124 матча и пропустил 145 голов. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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