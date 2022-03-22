УЕФА введет новые правила вместо финансового фэйр-плей

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УЕФА введет новые правила вместо финансового фэйр-плей

УЕФА собирается отказаться от финансового фэйр-плей.

Как сообщает The New York Times, вместо ФФП введут новые правила, которые будут называться "правила финансовой устойчивости".

По новым правилам, клубы смогут тратить на футбольные нужды не более 70% от дохода за три сезона. При этом потолка зарплат не будет. Переходный период продлится до 2025 года.

Во время переходного периода клубы смогут тратить до 90% доходов, и в течение трех сезонов эта цифра будет доведена до 70%. Кроме того, иногда у клубов будет возможность тратить до 10 миллионов долларов сверх нормы, однако при условии, что у клуба нормальная экономическая ситуация, и они не нарушали правила ранее.

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