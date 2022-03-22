УЕФА введет новые правила вместо финансового фэйр-плей
УЕФА собирается отказаться от финансового фэйр-плей.
Как сообщает The New York Times, вместо ФФП введут новые правила, которые будут называться "правила финансовой устойчивости".
По новым правилам, клубы смогут тратить на футбольные нужды не более 70% от дохода за три сезона. При этом потолка зарплат не будет. Переходный период продлится до 2025 года.
Во время переходного периода клубы смогут тратить до 90% доходов, и в течение трех сезонов эта цифра будет доведена до 70%. Кроме того, иногда у клубов будет возможность тратить до 10 миллионов долларов сверх нормы, однако при условии, что у клуба нормальная экономическая ситуация, и они не нарушали правила ранее.
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|Депортиво Ла-Корунья
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|Ланс
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|Бавария Мюнхен
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|Локомотив Москва
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|Клуб Брюгге
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