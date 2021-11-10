"Ньюкасл" нацелился на вратаря "Лацио"

Фото: инстаграм Томаса Стракоши/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к албанскому вратарю римского "Лацио" Томасу Стракоше, сообщает The Sun.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Лацио" может продать голкипера, так как его контракт истекает через полгода.

В нынешнем сезоне 26-летний Стракоша провел за "Лацио" четыре матча и пропустил три гола.

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