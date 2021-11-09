"Ньюкасл" нацелился на защитника "Атлетико"

Фото инстаграм Кирана Триппьера

Фланговый защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер попал в сферу интересов "Ньюкасла".

По информации Mundo Deportivo, переговоры между клубами о возможном трансфере 31-летнего футболиста уже стартовали.

Рыночная стоимость английского фулбека оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Триппьер сыграл за "Атлетико" 15 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Ньюкасл" объявил о назначении нового главного тренера. | http://soccernews.ru