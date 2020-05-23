"Ньюкасл" нацелился на защитника "Баварии"
Защитник мюнхенской "Баварии" Лукас Эрнандес может продолжить карьеру в АПЛ, утверждает Bild.
По сведениям издания, предметный интерес к звёздному французу проявляет "Ньюкасл".
Напомним, что "ротен" только прошлым летом купили 24-летнего футболиста у "Атлетико" за рекордные 80 миллионов евро.
Дебютный сезон Эрнандеса в "Баварии" был испорчен травмами, в его активе всего 14 сыгранных матчей.
Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до июня 2024 года.
Не пропустите: АПЛ одобрила сделку о приобретении "Ньюкасла" саудовскими инвесторами. | http://soccernews.ru
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