"Ньюкасл" нацелился на защитника "Баварии"

Защитник мюнхенской "Баварии" Лукас Эрнандес может продолжить карьеру в АПЛ, утверждает Bild.

По сведениям издания, предметный интерес к звёздному французу проявляет "Ньюкасл".

Напомним, что "ротен" только прошлым летом купили 24-летнего футболиста у "Атлетико" за рекордные 80 миллионов евро.

Дебютный сезон Эрнандеса в "Баварии" был испорчен травмами, в его активе всего 14 сыгранных матчей.

Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до июня 2024 года.

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