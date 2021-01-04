"Ньюкасл" нацелился на защитника "Челси"
Центральный защитник лондонского "Челси" Фикайо Томори может продолжить карьеру в "Ньюкасле".
По информации Daily Mail, "сороки" заинтересованы в аренде 23-летнего футболиста. Не исключено, что переход состоится уже в январе.
В текущем сезоне Томори сыграл за "Челси" всего 3 матча, результативными действиями не отличался.
Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Его рыночная стоимость - 17 миллионов евро.
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