"Ньюкасл" нацелился на защитника "Челси"

Центральный защитник лондонского "Челси" Фикайо Томори может продолжить карьеру в "Ньюкасле".

По информации Daily Mail, "сороки" заинтересованы в аренде 23-летнего футболиста. Не исключено, что переход состоится уже в январе.

В текущем сезоне Томори сыграл за "Челси" всего 3 матча, результативными действиями не отличался.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Его рыночная стоимость - 17 миллионов евро.

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