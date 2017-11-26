"Ньюкасл" нацелился на защитника "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу попал в сферу интересов "Ньюкасла".

Как сообщает Ibtimes, на трансфере настаивает коуч "сорок" Рафаэль Бенитес. Отметим, что футболист в этом сезоне провел на поле 47 минут.

Ранее сообщалось, что "МЮ" готов расстаться с Шоу за 22,5 миллиона евро.

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