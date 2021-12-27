"Ньюкасл" нацелился на защитника "Марселя"
Фото: инстаграм Чалета-Цар
Защитник "Марселя" Дуйе Чалета-Цар может перебраться в АПЛ.
Как сообщает Goal.com, в подписании 25-летнего хорвата заинтересован "Ньюкасл", который хочет значительно усилить состав во время зимнего трансферного окна.
Трансферная стоимость футболиста составляет 16 миллионов евро.
В текущем сезоне Чалета-Цар провел 11 матчей и забил один гол.
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|Саутгемптон
|27
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|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|18