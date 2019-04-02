"Ньюкасл" нацелился на Зе Луиша

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"Ньюкасл" нацелился на Зе Луиша

Нападающий "Спартака" Зе Луиш, возможно, перейдет в английский клуб. Об этом информирует Teamtalk.

По данным издания, в 28-летнем игроке заинтересован "Ньюкасл". Покупка может состоятся, если не состоится трансфер Саломона Рондона, который перешел в клуб из "Вест Бромвича" на правах аренды.

Агенты английского клуба следили за Зе Луишем на протяжении всего сезона. Сообщается, что переход игрока может стоить "Ньюкаслу" около 12 миллионов евро. 

В текущем сезоне игрок отметился 12 голами в 28 матчах за московский клуб. 

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