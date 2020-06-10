"Ньюкасл" начал переговоры по трансферу Филиппе Коутиньо
"Ньюкасл" намерен купить бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает France Football.
По сведениям издания, английский клуб уже начал переговоры по трансферу футболиста. Впрочем, приобрести его будет непросто, так как им также интересуются "Арсенал", "Интер", "Тоттенхэм", "Челси" и "Эвертон".
Напомним, что в ближайшее время руководство "Ньюкасла" может продать клуб инвестиционному фонду из Саудовской Аравии. Впрочем, сделка может сорваться из-за позиции парламента Великобритании, которые выступили против продажи.
В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.
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