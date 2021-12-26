"Ньюкасл" начал переговоры по защитнику "Атлетико"

Фото: инстаграм Кирана Триппьера

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер может снова перебраться в АПЛ.

Как сообщает журналист Николо Скира, "Ньюкасл" уже ведет переговоры по трансферу 31-летнего футболиста.

Соглашение игрока с клубом истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Триппьер провел 17 игр, однако результативными действиями не отличился.

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