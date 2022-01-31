"Ньюкасл" намерен купить трёх новичков в последний день трансферного окна

"Ньюкасл" собирается усилить состав ещё несколькими футболистами, несмотря на приближающийся дедлайн зимнего трансферного окна.

В последний заявочный день "сороки" хотят подписать форварда "Реймса" Юго Экитика, а также защитников Мэтта Таргетта из "Астон Виллы" и Дэна Берна из "Брайтона".

Ожидается, что за Экитика клуб заплатит 25 миллионов евро + бонусы, а за Берна - около 15 миллионов.

Напомним, что "Ньюкасл" этой зимой уже купил Кирана Триппьера (15 млн евро), Криса Вуда (30 млн евро) и Бруно Гимараэша (42,1 млн евро).

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