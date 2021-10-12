"Ньюкасл" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и ПСЖ

Фото: инстаграм Франка Кессье/Автор неизвестен

"Ньюкасл" вступил в борьбу за ивуарийского полузащитника "Милана" Франка Кессье, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, английский клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с "россонери". Таким образом, хавбек может достаться "Ньюкаслу" бесплатно. Ранее сообщалось, что ивуариец входит в сферу интересов "Барселоны" и ПСЖ.

Напомним, что несколько дней назад владельцами "Ньюкасла" стали богатейшие инвесторы из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне 24-летний Кессье провел за "Милан" семь матчей и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: "Ньюкасл" интересуется Рэмзи. | http://soccernews.ru