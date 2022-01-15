"Ньюкасл" намерен переманить вратаря ПСЖ

Фото: инстаграм Кейлора Наваса/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к костарианскому вратарю "Пари Сен-Жермен" Кейлору Навасу, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести голкипера в зимнее трансферное окно и уже начал переговоры по его трансферу. Впрочем, сам игрок намерен доиграть сезон в Париже.

В нынешнем сезоне 35-летний Навас провел за ПСЖ 17 матчей во всех турнирах и пропустил 17 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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