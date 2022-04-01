"Ньюкасл" намерен побороться за Коутиньо
Фото: твиттер Коутиньо\Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды в "Астон Вилле", привлек интерес "Ньюкасла", сообщает Diario Sport.
По информации источника, чтобы перехватить игрока "сороки" готовы заплатить больше, чем 40 миллионов, за которые "Астон Вилла" может выкупить Коутиньо.
Отмечается, что сам Филиппе ставит в приоритет спортивный проект.
В нынешнем сезоне бразилец сыграл 10 матчей в АПЛ, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
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